Platy ve veřejné sféře by mohly růst, připustil Babiš. Koalice o nich bude znova jednat

„Máme vyšší inflaci, tak nárůst je na místě, teď je otázka, jakým způsobem jsme schopni v rámci rozpočtu ten nárůst prosadit,“ uvedl premiér a předseda ANO Babiš. „Do jednání půjdeme s návrhem, aby se všem státním zaměstnancům navýšily platy o částku tři tisíce korun měsíčně,“ konstatoval vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. O platech by měl podle sociálních demokratů jednat kabinet i společně s odbory.

Například Jan Kurnat je u hasičského záchranného sboru už jedenáct let. Poslední dva roky slouží v Praze a během koronavirové pandemie se jemu i kolegům náplň práce na čas proměnila – dále sice pomáhali u nehod i požárů, ale zároveň rozváželi vakcíny, dezinfikovali objekty, pomáhali v nemocnicích. „Podíleli jsme se na tom všichni jako jedna parta. Trávili jsme i čas ve volnu tady, když bylo potřeba, šli jsme do práce. Bylo to náročné i po psychické stránce,“ popisuje. Mimořádné úkoly pro hasiče nekončí ani teď. Pomáhají třeba rozvážet antigenní testy do škol po celé republice.

Platy státních zaměstnanců – mezi kterými jsou právě i hasiči, policisté nebo úředníci, navrhlo ministerstvo financí zmrazit. Krok hájí udělenými odměnami a argumentem, že další peníze zaměstnancům zůstaly po zrušení superhrubé mzdy, snížení daní a zvýšení slevy na poplatníka.

„Peníze převyšují inflaci. Já jsem ministryně financí a musím se chovat vzhledem k okolnostem i úsporně. Pokud vláda rozhodne jinak, tak to samozřejmě bude jinak,“ říká Alena Schillerová (za ANO).

Hamáček poznamenal, že tak, jak je rozpočet navržen, jeho hlas nedostane. „Protože reálně snižuje platy státním zaměstnancům,“ zdůraznil. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) nedostane hlas žádného sociálnědemokratického ministra.