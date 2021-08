ČNB přehnaně reaguje na vývoj inflace a oslabuje české firmy, soudí Švejnar a Sedláček

Spotřebitelské ceny v Česku v červenci meziročně stouply nejvíce za rok. Inflace dosáhla 3,4 procenta a proti červnu zrychlila o 0,6 procentního bodu. Růst cen tak překonal očekávání trhu i České národní banky (ČNB), která v prognóze odhadovala o 0,4 bodu nižší inflaci. Vývoj ovlivnilo zejména zdražení pohonných hmot a aut. Podle analytiků, které oslovila ČTK, se inflace v nejbližších měsících nevrátí pod tři procenta, a koncem roku se dokonce přiblíží ke čtyřem procentům. To podle nich podporuje scénář dalšího růstu úrokových sazeb centrální banky.

„Jsme připraveni zvyšovat na každém dalším jednání úrokové sazby. Nechceme to dělat ale žádným razantním způsobem, protože není žádná urgentní situace, která by to vyžadovala… Nejdeme ale ve směru utahování opasků, nějaké přísné měnové politiky. Jen sundaváme nohu z plynu, nešlapeme na brzdu. Máme stále velmi uvolněné měnové podmínky,“ uvedl Rusnok.