Škodovka představila první model auta, které jede čistě na elektřinu. Zájem v Česku je však stále nízký

„Posiluje to postavení Škodovky v rámci celého koncernu. Ukazuje to, že ve Wolfsburgu důvěřují tomu, že ve Škodovce jak konstruktéři a technici dokáží vyvinout auto na takové úrovni, tak i dělnící a celé to zázemí odpovídá tomu, aby se takové auto u nás mohlo vyrábět,“ řekl šéfredaktor Autoweek.cz Vladimír Rybecký.

„Představením vozu Enyaq iV vstupuje Škoda Auto do nové éry. Je to první čistě elektrický vůz Škoda na bázi modulární platformy pro elektromobily. Díky dlouhému dojezdu, krátkým nabíjecím časům, snadnému ovládání a dostupným cenám nabízí vůz Simply Clever elektromobilitu,“ uvedl předseda představenstva Thomas Schäfer.

Enyaq je první sériový vůz Škody na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Zároveň to je jediný koncernový vůz na této platformě vyráběný v Evropě mimo Německo. Auto o délce 4,65 metru bude dodávané s elektromotory o výkonu od 132 do 225 kW a pohonem zadních nebo všech kol.

Nová čistě elektrická Škoda Enyaq bude stát v základu 1 059 900 korun. Na českém trhu začíná cena elektromobilů na zhruba 500 tisících za mini vůz Škoda Citigo iV. Nejlevnější elektromobily kategorie SUV, Hyundai Electric nebo Mazda MX30, stojí od 850 tisíc výše. Jsou ale menší než Enyaq.

Málo míst k nabíjení

Zájem o koupi elektromobilu v Česku brzdí nejen vysoké ceny, problémem je i malý počet dobíjecích stanic, kterých je v Česku něco přes čtyři sta. Ministerstvo dopravy už ale v tomto týdnu oznámilo, že dá na jejich výstavbu šedesát milionů korun z evropských peněz. Do tří let by jich mohlo být v Česku minimálně 800. Do budování sítě dobíjecích stanic se chce v Evropě zapojit i Škodovka.

„Předpokládáme, že bychom každý rok měli být schopni zprovoznit nových 80 až 100 dobíjecích stanic. To znamená dostáváme se teď do fáze intenzivnější výstavby,“ uvedl manažer útvaru čisté technologie společnosti ČEZ Tomáš Chmelík.