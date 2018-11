Elektromobilita pomáhá při snižování emisí CO2, elektřina ale nesmí být z fosilních paliv

Podle akčního plánu má do roku 2020 v České republice jezdit šest tisíc elektromobilů, 11 tisíc plug-in hybridů a zhruba 50 tisíc vozidel s pohonem CNG. V roce 2025 by to mělo být až 35 tisíc elektromobilů, 66 tisíc plug-in hybridů a 150 tisíc vozidel s pohonem CNG. To vše by mělo být doprovázeno výstavbou nabíjecí a plnicí infrastruktury, zejména za pomoci financí z evropských fondů. Do roku 2020 má být v Česku 1300 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily a 200 veřejných plnicích stanic pro vozy na CNG pohon.