Německé automobilky investují bilion korun do elektromobility, nabízet se má sto modelů

„Ano, samozřejmě se kvůli manipulacím aut, potažmo softwaru aut, ztratila část důvěryhodnosti, to je jasné,“ připouští šéf sdružení automobilového průmyslu VDA Bernhard Mattes v narážce na skandál, který zasáhl především automobilku Volkswagen. „Tuto důvěru si musíme u všech zúčastněných, i u politiky, získat zpět,“ míní.

Jednou z cest je podle Mattese to, že německé automobilky dodrží, co slíbily, tedy například aktualizují software u celkem 5,3 milionu aut, tak aby se snížily jejich emise škodlivého oxidu dusičitého (NO 2 ). Další cestou je podle něj právě rozvoj elektromobility, na který se nyní němečtí výrobci chtějí soustředit.

Až 30 % elektromobilů v roce 2030 na německém trhu

Miliardové investice příštích let by se podle Mattese měly promítnout mimo jiné do toho, že v roce 2030 budou elektromobily tvořit kolem 30 procent nových aut na německém trhu, namísto současných méně než dvou procent. Výrazně má narůst také podíl hybridních modelů.