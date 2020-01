Nové emisní limity pro auta tlačí na výrobce. Elektromobilů přibývá, zlomový rok čeká zřejmě i Česko

Prodej osobních aut na hybridní pohon se od ledna do října roku 2019 zvýšil meziročně o 70 procent na 6610 vozů. Zájem o takzvané plug-in hybridy do zásuvky se zvýšil o 31 procent na 327 prodaných aut. Prodej nových elektromobilů pak stoupl podle údajů Centra dopravního výzkumu a Svazu dovozců automobilů o 22 procent na rekordních 649 aut.

„Příští rok se ukáže, jestli je vůbec reálné splnit alespoň částečně stanovené emisní limity, které předepsala EU,“ předeslal šéfredaktor serveru Autotablet.cz Vladimír Rybecký. Další snížení emisí má platit od roku 2025 a za dalších pět let bude emisní limit ještě tvrdší. Podle požadavků EU by měl do deseti let tvořit podíl elektroaut třetinu všech prodaných vozů.

V Evropě má největší podíl elektromobilů na silnicích Norsko, kde jich jezdí přes 40 procent. Hlavním důvodem jsou ale dotace, které vláda na nákup aut do zásuvky poskytuje. A podle odborníků se rozvoj elektromobility neobejde bez podpory státu ani v jiných zemích.