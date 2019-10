Na každodenní konzum dáváme hodně, na budoucnost málo, kritizuje Kalousek rozpočet na příští rok

Národní rozpočtová rada přišla v červnu s dlouhodobou – padesátiletou – simulací vývoje, který by nastal beze změn daňových a výdajových politik státu. Demografické tlaky na důchodový systém začnou nastupovat kolem let 2031 a 2032, domnívá se předsedkyně rady Eva Zamrazilová. Vláda se pak s prvním nárazem setká nejpozději v letech 2028 a 2029 při vytváření tříletého střednědobého rozpočtového výhledu.

V navrženém rozpočtu není jediná koruna na nezbytné systémové změny v sociálním a zdravotním pojištění, řekl Kalousek. „I když vláda ví, že systém je udržitelný jen do roku 2030 a pak se začne řítit do neřešitelných problémů.“

Kritizoval také menší procentuální poměr výdajů na vědu a výzkum než tomu bylo v roce 2012. Podle Kalouska se tehdy dávalo 0,96 procenta HDP, zatímco letos to je 0,75 procenta a v příštím roce to bude 0,81 procenta.

Podle něj by se mohly více zvýšit platy učitelů (vláda navrhuje 10 procent, on by uvítal 15 %) i investice, pokud by tu nebyl „strašně velký náklad“ na státní zaměstnance. Zmínil i podle něho nesmyslnou slevu na jízdné (pro studenty a důchodce).

Z (daňových) nápadů zvažovaných současnou vládou či její částí považuje Kalousek za nejpřijatelnější zavedení digitální daně. „Vzhledem k monopolizaci odvětví jsem ochoten věcně diskutovat. Nemohu vyloučit, že bych ji v nějaké podobě podpořil,“ řekl. Za podmínku však považuje to, aby se jiná daň snížila tak, aby celkové daňové zatížení zůstalo přinejhorším stejné.

Také nemá problém se zvýšením spotřební daně, které vláda chystá od příštího roku. Ale opět jen za podmínky recipročního snížení jiné daně či daní.

Nejhorší je Národní rozvojový fond, tvrdí exministr

Naopak jednoznačně odsuzuje návrhy ČSSD na zřízení bankovní daně. Banky by ji pak podle Kalouska promítly do svých produktů pro lidi i firmy. Firmy by to pak promítly do mezd svých zaměstnanců, míní.