Vláda chystá daň zacílenou na firmy jako Google a Amazon. Do rozpočtu by chtěla získat pět miliard

Digitální daň budou muset platit jen velké nadnárodní korporace s globálním obratem přes 750 milionů eur, tedy přes 19 miliard korun. Konkrétně jde o firmy, jako jsou Facebook, Google, Amazon nebo Apple, ale i další. Českých internetových společností by se novinka týkat neměla.

Dotčené podniky teď plánovanou daň nechtěly komentovat. „Děkujeme za dotazy, k tomuto tématu se nebudeme vyjadřovat,“ uvedla mediální zástupkyně společnosti Amazon Markéta Hellingerová.

Daň mají velké globální firmy platit z internetové reklamy, z využití internetu při dodávkách nebo zprostředkování zboží nebo z prodeje dat o klientech.

Jenom dvě a půl miliardy anebo i přes šest miliard

Do rozpočtu by to mohlo přinést zhruba pět miliard korun. Ministerstvo financí ovšem v odhadech připouští, že to nakonec může být buď o zhruba 2,5 miliardy méně, nebo naopak asi o miliardu a půl více.

„Ani v rámci Evropy s tím nejsou žádné velké zkušenosti. Teď daň zavedlo Rakousko, nově ji zavádí Francie, připojují se další země. My jsme vycházeli z konzervativního odhadu, a proto jsme stanovili nejnižší částku na 2,4 miliardy,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).