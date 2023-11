ŽIVĚ: Poslanci mají na mimořádné schůzi projednat ceny energií

K cenám energií se poslanci sešli z podnětu ANO už před dvěma týdny. Koaliční většina ale návrh programu zamítla, schůze se neuskutečnila. Spory řečníků s právem přednostního vystoupení navzdory tomu trvaly zhruba sedm hodin.

Tentokrát koalice nechá návrh programu schůze k cenám energií schválit. Do debaty by se tak mohli zapojit všichni poslanci a sněmovna by navíc mohla hlasovat o případných návrzích usnesení.

Novela zákoníku práce vyvolala protesty

Novelu zákoníku práce k přesčasům ve zdravotnictví podal jako poslanec ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) společně se šéfem resortu zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09). Předkladatelé chtějí, aby sněmovna schválila předlohu zrychleně už v prvním čtení.

Část nemocničních lékařů na protest proti nynější zákonné úpravě přesčasy od prosince vypověděla. Zdravotníci žádají také zvýšení základní mzdy. Podle novely by mohli pracovat v nemocnicích či záchranné službě až 24 hodin v kuse, pokud to upravuje kolektivní smlouva či vnitřní předpis zařízení.

Vedení by s pracovníkem muselo uzavřít dohodu o takových službách písemně, a to nejvýš na rok. Zdravotníka by nebylo možné k podpisu dohody nutit či „vystavit jakékoliv újmě“.

Protesty lékařů vyvolala část novely zákoníku práce, která umožnila zdvojnásobení ročního objemu dobrovolných přesčasů zdravotníků až na 832 hodin. Ustanovení, které je účinné od října, má platit do konce roku 2028. Navrhovaná novela ho ruší k lednu.