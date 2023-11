Energie příští rok zdraží podle ministra průmyslu nejvýše o pár procent. Opozice čeká větší skok

Hlavní dodavatelé teď kontaktují zákazníky, kteří mají zafixované vyšší ceny, než je současný strop. Nabízejí jim nové smlouvy s příznivějšími cenami. „V současné době mají zastropované ceny téměř dva miliony zákazníků zejména u elektřiny. Těmto zákazníkům se zlevní na přelomu roku silová složka. Půjde to dolů o víc než 20 procent u elektřiny a téměř 30 procent u plynu,“ říká mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

„(Cena, pozn. red.) je o 16 procent níž pod cenovým stropem v případě plynu a stejně tak o 16 procent u ceny elektřiny. Oslovili jsme víc než 200 tisíc našich zákazníků a v tuto chvíli musím říct, že 80 procent už zareagovalo a podepsalo nové smlouvy,“ dodává mluvčí Innogy Martin Chalupský. „Cenový strop byl pět korun bez DPH za jednu kilowatthodinu, nyní je to přibližně o 20 procent levnější,“ dodává Hanzelka z PRE.

Očekává se mimořádná schůze sněmovny

Kroky vlády v pondělí opozice řešila i na konferenci ve sněmovně pod záštitou exministra Karla Havlíčka (ANO). Ten kritizuje hlavně to, že by mělo dojít k nárůstu regulované složky, což pro domácnosti i firmy může znamenat podle hnutí ANO výrazné zdražení. „Musí se sjednotit koalice a opozice na tom, jaká bude role státu v oblasti energetiky. My tvrdíme, že by měla být silnější. Jsem toho názoru, že ČEZ by měl být zcela pod kontrolou státu,“ míní Havlíček.

Síkela v pondělí večer uvedl, že Energetický regulační úřad (ERÚ) musí udělat maximum pro snížení regulované složky ceny elektřiny pro příští rok. Šéf ERÚ prý ministra ubezpečil, že se většiny zákazníků růst ceny nedotkne vůbec nebo jen minimálně. Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. ERÚ pro příští rok navrhl výrazné zvýšení právě regulované složky. Pro domácnosti by měla vzrůst meziročně o 71 procent.

Debata ve sněmovně

Hnutí ANO chce kvůli cenám energií svolat mimořádnou schůzi. Už na konci minulého týdne na svém klubu sesbíralo dost podpisů pro její svolání. Nejpozději tuto středu by měla šéfka klubu žádost předat předsedkyni Poslanecké sněmovny. Jednání se očekává příští týden.

„Za mě je zcela na místě, abychom mohli využít i tohoto prostoru k tomu informovat lidi, uklidnit je, že ceny energií nebudou tak vysoké, jak se třeba i opozice domnívá,“ uvádí předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Ministr Síkela podle svých slov chce na schůzi zdůraznit možnosti státu po hospodaření minulé vlády, v níž byl i Havlíček. Ten ale takovou kritiku dlouhodobě odmítá.