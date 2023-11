ŽIVĚ: Tisková konference Energetického regulačního úřadu o cenách energií pro rok 2024

Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámí definitivní podobu cen energií pro příští rok, a to měsíc po představení návrhu na zvýšení regulované složky cen energií. Ten počítal s meziročním růstem regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent a u plynu o 39 procent. To by znamenalo, že by si spotřebitelé v příštím roce za regulovanou složku elektřiny připlatili tisíce korun.