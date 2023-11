Některé teplárny od příštího roku zdraží, a to i přes pokles cen plynu

„Já si myslím, že je to ze strany tepláren a Teplárenského sdružení účelové a že to nemá žádnou souvislost s navýšením regulované části u plynu, protože to je jednak daleko menší než u elektrické energie, navíc je tam ten výrazný pokles cen plynu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Na toto téma s nimi bude jednat. „Aby nám vysvětlily, jaký mají důvod při poklesu cen plynu říkat, že nemohou zlevnit,“ dodal Síkela.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem vede horkovody teplo do Hradce Králové, Pardubic nebo Chrudimi, zásobuje více než 63 tisíc domácností, zdravotnická zařízení nebo školy. Elektrárny Opatovice využívají uhlí. Domácnosti, které odsud odebírají teplo, platí bezmála 630 korun za gigajoul. Příští rok to bude více – kolik, to ale zatím není jasné.

„Poslední dva roky jsme zdražovali minimálně a bohužel do ceny roku 2024 to navýšení budeme muset promítnout. Počítali jsme s tím, že teplárenský sektor dostane nějaké dotace stejně jako ostatní, ale bohužel této podpory jsme se nedočkali,“ řekla mluvčí společnosti Hana Počtová.