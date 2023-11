Jurečka představil reformu penzí. Důchodový věk se naváže na dobu dožití

Ministr práce na úvod brífinku řekl, že resort reformu penzí pošle do legislativního procesu ve čtvrtek, bude ji možné připomínkovat. Dále zdůraznil, že se za několik posledních desítek let výrazně snížil podíl ekonomicky aktivních mladých lidí – i kvůli tomu, že mladí dnes v průměru déle studují a do pracovního procesu tak nastupují později.

Reforma počítá s tím, že se věk odchodu do důchodu naváže na dobu dožití. Stanoví se každý rok lidem, kterým bude 50 let. Nejvýš má ročně růst o dva měsíce, nastínil Jurečka. Za dobu péče o děti a blízké by se do penze měl započítat fiktivní příjem ve výši průměrné mzdy. Opatření postupně nahradí výchovné. To by zůstalo jen na třetí a další dítě.

Minimální důchod má odpovídat pětině průměrné mzdy. Zvýšit se má totiž podle Jurečky zaručený zásluhový díl penze ze současných 770 korun na deset procent průměrné mzdy. Návrh dřívějších penzí pro náročné profese by měl být hotov na přelomu letoška a příštího roku, podle ministra se do reformy včlení během jejího projednávání. Ujistil, že penze se budou i nadále pravidelně zvyšovat a že důchodci tak budou dále chráněni před případnou vysokou inflací.

Podle ministra má reforma zajistit, aby důchody byly i v budoucnu důstojné a udržitelné. Návrh obsahuje celkem dvanáct opatření. Polovina z nich růst výdajů brzdí, polovina naopak vyplacenou sumu ze státního rozpočtu zvyšuje.

Důchodový systém je v deficitu

Výdaje na důchody prudce rostou. V příštím roce by měly tvořit téměř třetinu všech výdajů státu. Na penzích by se mělo vyplatit přes 700 miliard korun, vybere se na ně ale asi kolem 660 miliard. Letos za první tři čtvrtletí deficit přesáhl 58 miliard korun. Podle ekonomů a expertů je beze změn systém neudržitelný.

Propad a zadlužování má pomoci podle návrhů zbrzdit odsouvání důchodového věku. Ten se teď zvedá každý rok u mužů o dva měsíce a u žen většinou o čtyři měsíce. Ve třicátých letech se má dostat na 65 let. Výpočet nových důchodů by se mohl do roku 2035 postupně snižovat, výsledná částka by pak byla zhruba o dva tisíce korun nižší než dle nynějších pravidel.

Manželé by mohli dobrovolně sdílet základ pro výpočet důchodu. Jurečka už dřív mluvil také o zmírnění podmínek u vdovských a vdoveckých penzí. V květnu mezi opatřeními bylo i zkrácení povinné doby pojištění z pětatřiceti na pětadvacet let. Ministerstvo práce už dřív přišlo také s návrhem, aby se za práci v penzi místo navýšení pobírané částky seniorům a seniorkám odpouštěly odvody.