Prezident Petr Pavel i přes výhrady podepsal penzijní novelu

„Předně chci zdůraznit, že podporuji úsilí vlády ČR o zlepšení hospodaření veřejných rozpočtů. Stejně tak považuji za důležitou systematickou práci na zvýšení dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového systému,“ uvedl Pavel a dodal, že opatření, která sníží deficity důchodového systému, ochraňují hodnotu důchodových nároků dnešních i budoucích penzistů, což je klíčové zejména pro ty občany, jejichž důchodový příjem zásadně závisí či bude záviset na státu.

Za problematické považuje náhlé zkrácení doby možného odchodu do předčasného důchodu z pěti na tři roky. „V kombinaci s extrémně krátkým (de facto nulovým) rozdílem mezi termínem platnosti a účinnosti novely zákona může tento postup zakládat v inkriminované části populace nadměrnou nerovnost v přístupu k institutu předčasných důchodů,“ uvedl Pavel.

Novela jako celek jde ale podle Pavla správným směrem, proto ji podepsal. Výhrady sdělil osobně Fialovi a ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). Zároveň obecně apeloval na respektování lhůty pro posouzení zákonů dané ústavou.

Každý měsíc, po který vláda neplní plán spojený se změnou důchodového systému, stojí miliardy korun, uvedl také v pátek premiér Petr Fiala (ODS).

Vládní novela má přinést zpřísnění pravidel předčasných důchodů či zpomalení řádné lednové valorizace penzí. Nynější mimořádné valorizace při vyšším růstu cen by nahradil dočasný přídavek. Úpravy mají podle předkladatelů přispět k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a ke snižování zadlužení státu.

Předčasný důchod bude podle předlohy možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka se bude krátit víc než dosud a až do řádného termínu penze se nebude valorizovat zásluhová část důchodu. O rok později má vejít v účinnost prodloužení minimální doby hrazení odvodů jako jedné z podmínek pro vstup do předčasné penze o pět let na 40 let.

Při pravidelných lednových valorizacích se penze nyní zvyšují o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by se měl brát v úvahu výhradně růst cen pro domácnosti důchodců. Započítávat se bude třetina růstu reálných mezd, jako tomu bylo před rokem 2018.