Důchody se v lednu valorizují o 400 korun, průměr pak bude 20 700 korun, řekl Jurečka

Novela, která je nyní ve sněmovně, by měla změnit výpočet výše valorizace důchodů tak, že by se zvyšovaly vždy o celou inflaci a třetinu růstu reálných mezd místo nynější poloviny. Zároveň návrh počítá se zrušením mimořádných valorizací, na které dochází při inflaci vyšší než pět procent. Nově by je měly nahradit dočasné příspěvky, které by neměly vliv na následující řádnou valorizaci.

V příštím roce chce Jurečka na tyto změny navázat dalšími, které představil coby důchodovou reformu v květnu. Podle návrhu by se měl penzijní věk nastavit podle očekávané doby dožití každý rok lidem, kterým bude 50 let.

Nové důchody by měly být o něco nižší než dnes, část peněz by si lidé měli na stáří naspořit. Garantovaná penze by měla činit pětinu průměrné mzdy místo nynější desetiny. Minimální odvody živnostníků by se měly v příštích letech navýšit. Náročné profese by měly mít možnost chodit do penze dřív.