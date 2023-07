ŽIVĚ: Začala schůze ke změnám v důchodech a úspornému balíčku. Poslanci si schválili celonoční jednání

Protože je 71. schůze Poslanecké sněmovny mimořádná, nemohou poslanci navrhovat změny v jejím programu, přesto se již před jeho schvalováním přihlásili první poslanci s přednostním právem. Většina z nich byla z opozice, ale jako první – poté, co předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) přečetla seznam omluv – vystoupil předseda klubu koaliční ODS Marek Benda. Navrhl, aby mohla sněmovna jednat celou moc, tedy po 19, 21. a 24. hodině. To vzápětí sněmovní většina schválila.

Druhé čtení na začátek

Jako první přijde na řadu druhé čtení novely zákona o důchodovém pojištění. Je otázkou, jak dlouhá bude rozprava. V prvním čtení se poslanci již připravili na vleklé, několikadenní jednání, ale nakonec se podařilo čtení dokončit již první noc. Na druhé straně – když v únoru poslanci projednávali snížení červnové mimořádné valorizace důchodů, trvalo jim to přes 97 hodin.

Vláda chce prostřednictvím novely do budoucna upravit pravidla pro výpočet valorizací. Mimo jiné chce zabránit tomu, aby se mimořádné valorizace při vysoké inflaci promítaly do základu, takže plnohodnotnou valorizaci nahradí dočasný inflační příspěvek. Dočasný přídavek a související dočasné zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen. Zároveň by se měly mírně zpomalit i řádné valorizace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň připravilo změny týkající se předčasných důchodů. Do něj by mělo být možné jít nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let, a zároveň po odpracování 40 let. Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit více než dosud, protože by se až do řádného termínu nevalorizovala zásluhová část penze.