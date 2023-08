Daň z mimořádných zisků by mohla skončit již po prvním roce, plánuje Stanjura. Piráti jsou proti

Ve vládě má konec daně z mimořádných zisků podporu také u STAN. Jejich předseda a vicepremiér Vít Rakušan argumentuje podobně jako Stanjura. Daň podle něj ztrácí smysl, nebude-li stát garantovat maximální ceny energií. „Jsou to spojité nádoby. Ve chvíli, kdy se dohodneme na konci zastropování, měl by skončit i tenhle instrument,“ řekl.

„Pokud nejsou mimořádné výdaje, neměly by být ani mimořádné příjmy. To znamená, pokud ta situace na energetických trzích bude přibližně podobná jako v letošním roce nebo lepší, nebude potřeba mimořádných kompenzací ze strany státu. Pak není potřeba ani mimořádných příjmů,“ zdůvodnil ministr chystaný krok.

Piráti si to však nemyslí. Daň podle nich s cenovými stropy přímo nesouvisí. „Znamená to, že by se darovalo energetickým firmám a bankám mnoho miliard korun na zlatém podnosu. Očekáváme, že mimořádné zisky budou v energetickém průmyslu a částečně i v bankovním sektoru pokračovat,“ uvedl předseda poslaneckého klubu strany Jakub Michálek.

Za přijatelné by Piráti považovali snížení sazby daně z 60 na 40 procent, ale jako takovou by ji chtěli zachovat. Rozhodnutí ale ještě není na pořadu dne. Stanjura by chtěl daň zrušit sice k 1. lednu 2024, ale zpětně – diskutovat o tom plánuje až v první polovině příštího roku.

Opozice je přesvědčena, že nynější Stanjurova myšlenka má hlavně zamaskovat, že se mu nedaří vybírat tolik peněz, kolik chtěl. „Chce se vyhnout velké blamáži s windfall tax. Odhadl ji pohledem z okna, neprošlo to žádným expertním posouzením. Vypadá tak, že nevybírá,“ řekla stínová ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Předseda SPD Tomio Okamura hovoří o „totálním fiasku“. „Vláda slibovala, že vybere sto miliard korun. My jsme od začátku říkali, že to sto miliard nebude, že to bude zlomek,“ prohlásil.