ŽIVĚ: Poslanci mají rozhodnout o dani z nafty

Spotřební daň z nafty novela zvyšuje o 1,5 koruny na litr na úroveň, která platila do loňského června. Tehdejší snížení mělo hlavně ulevit dopravcům kvůli loňským vyšším cenám nafty. Původně měla nynější sazba platit do konce roku, vláda ji chce ale kvůli nižším cenám zvednout již nyní, stane se tak patrně od srpna.

Podle ministerstva financí stát přijde za každý měsíc snížené sazby zhruba o 800 milionů korun. Poslanci budou hlasovat o opozičních úpravách, podle nichž by nynější sazba zůstala do konce roku, případně by se na zbytek letoška zvedla o padesát haléřů, nebo jen o pět haléřů na litr.