Solidarita není ostuda, hodnotí migrační dohodu Rakušan. Ohrožujete bezpečnost, vytýká Mračková Vildumetzová

„Per capita (na obyvatele, pozn. red.) jsme nejzatíženější zemí v Evropské unii,“ upřesnil vicepremiér. Zmínil rovněž jeden z bodů dohody, kdy mají státy, které jsou dotčeny velkou migrační vlnou, právo na vyjmutí z kvót. Odkázal na takzvaný „bod C“, ten zahrnuje alternativní solidární opatření, zaměřená na budování kapacit služby, podpory personálu či technické vybavení. Dodal, že relokační kvóty v tomto migračním paktu obsaženy nejsou.

S nikým jste to neprojednal, kritizuje ministra Mračková Vildumetzová

„Nechal jste si to schválit ve výboru pro evropské záležitosti a nikomu jste to neřekl, s nikým jste to neprojednal, tak se prostě věci dělat nedají,“ vytkla opoziční politička ministru vnitra. Upozornila na to, že Rakušan prý neřekl, jestli k jednání dostal mandát vlády. Připojila, že pokud se státy neujmou přerozdělených migrantů, bude muset zaplatit Česko za každou osobu 500 tisíc korun.

„Není ostuda, že česká vláda patří ke státům, které solidaritu uznávají a vyznávají nějaké společné hodnoty. Nemění se rámcový mandát vlády, mandát z roku 2020 zůstává zachován a vláda (jej) posvětí,“ oponoval Rakušan. Jednání o dohodě v Lucemburku prý konzultoval na dálku s premiérem Petrem Fialou (ODS).