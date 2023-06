Přibývá migrantů, kteří nelegálně projíždějí Českem. Policie dál počítá s namátkovými kontrolami

Řidiči, které policie zastavuje kvůli kontrolám, zda nepřevážejí migranty, jsou s tím vesměs smířeni. „Myslím, že je to naprosto v pořádku. Je potřeba to hlídat,“ řekl jeden z nich.

Ne vždy se daří nelegální migranty vyhostit

Kdo jsou vlastně nelegální migranti? Zkrátka ti, kteří přicházejí do Česka, aniž by měli všechny doklady, které mít mají. Vedoucí Centra migračního a uprchlického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Věra Honusková ozřejmila, že každý, kdo potřebné doklady – například vízum nebo povolení k pobytu – má, je legální migrant. Formálně jím je i každý, kdo přicestuje z jiného státu Evropské unie.

„Nelegální nebo spíš neregulérní migrant je ten, kdo zákonný podklad pro svůj vstup nebo pobyt postrádá, takže nemá vízum, ale potřebuje ho, nebo nemá povolení k pobytu,“ shrnula.

Právní expertka se domnívá, že legislativa, která stanoví, co se má stát s nelegálním migrantem přistiženým na českém území, je dostatečná. S jejím naplňováním ale bývají problémy. V úvahu podle Honuskové připadá, že dotyčný požádá o mezinárodní ochranu, a v tom případě začne azylové řízení, anebo je vyhoštěn a odeslán do země původu.

S tím ale bývají problémy. „Není to tak, že by byli všichni, koho chce stát vyhostit, opravdu vyhoštěni. Někdy může být faktická překážka, která tomu brání, například obtížná komunikace se zemí původu. (…) Někdy jsou to právní překážky. Státy nemohou navrátit osoby tam, kde by jim hrozilo značné nebezpečí,“ poukázala Honusková. Oním nebezpečím podle ní může být například ozbrojený konflikt nebo reálná hrozba mučení.