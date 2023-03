V Česku mohou hledat útočiště statisíce klimatických uprchlíků. Nejsme připraveni, varuje Rozumek

Klimatická změna se odehrává před našima očima doslova každý den a dostává do pohybu statisíce lidí. Loni se oproti roku 2021 zvýšil počet uprchlíků v Evropě o 64 procent, a to se do tohoto čísla nepočítají lidé utíkající před válkou na Ukrajině. Miliony klimatických uprchlíků, kteří podle odborných odhadů přijdou do roku 2050, zastihnou Evropu nejspíš nepřipravenou, zatím pro ně totiž ani nemá legální status, varuje Martin Rozumek, právník a ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům.