Vlastnění médií politiky je nešvar totalitních zemí, řekl Michálek. Podle Vondráčka novela neprošla řádným procesem

Novela, kterou v pátek schválila sněmovna, mění ustanovení, které zakazuje veřejným funkcionářům provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Zpřísňuje postihy a ztíží obcházení zákazu tak, že se má vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu.

„Média by v demokracii měla být samostatným pilíře moci a měla by kontrolovat politiky. Nemělo by to být naopak – politici kontrolují ta média a říkají: 'Vím co mají psát'. To je spíš rysem totalitních nebo oligarchických režimů,“ uvedl Michálek. Jako nechvalně známý příklad uvedl Maďarsko, kde se podle něj propojuje mediální scéna a oligarchické zájmy. Zmínil rovněž Itálii za doby vlády Silvia Berlusconiho.

„To je opravdu nešvar, dokonce to kritizovala i nejvýše postavená představitelka hnutí ANO Věra Jourová, která sama řekla Andreji Babišovi (ANO), že by měl skutečně zvážit prodej toho média,“ uvedl Michálek. Podotkl, že je to věc, která má platit obecně a do budoucna a nemá být personifikována jen na Andreje Babiše.