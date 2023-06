ŽIVĚ: Sněmovna rozhodne po obstrukcích o zpřísnění střetu zájmů. Je to protiústavní, zní od opozice

Poslanci budou pravděpodobně hlasovat o zpřísnění zákona o střetu zájmů. Koalice nechala stanovit po obstrukcích opozičního ANO dobu pro rozhodování o podobě předlohy na 11:00. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová se pustila do autora navrhovaného zpřísnění Jakuba Michálka (Piráti) a obvinila ho z toho, že ohrožuje demokracii. Předseda pirátských poslanců se vůči tomu ohradil. Poslance čeká také další mimořádná schůze, na níž by měli posunout do závěrečného kola mimo jiné zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň už od letních měsíců místo od příštího roku.