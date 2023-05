Vláda chce zrušit snížení spotřební daně na naftu, řekl Kupka

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) oznámil, že vláda chce zrušit zvýhodněnou sazbu spotřební daně na naftu. Vrátit by se měla na původní hodnotu, tedy zvýšit se o 1,5 koruny na litr, schválit to musí sněmovna. Snížená měla podle plánu být do konce roku, aby české firmy mohly lépe konkurovat zahraničním, hlavně polským.