Zestátnění ČEZ je zbytečností, uvedl Míl. Podobně postupuje celá Evropa, kontroval Šnobr

Novela má podle Šnobra vytěsnit akcionáře. „Zákon je udělán ne jako rozdělení společnosti. On je udělán jako vytěsnění jiným způsobem, než říká zákon o obchodních korporacích,“ uvedl investor. „Jsme za hranou toho, co se dá od legitimní vlády očekávat,“ dodal.

Podle Šnobra se „mimořádně nešťastný“ návrh zákona přes ujištění premiéra má týkat zejména ČEZ. „Premiér kolem toho musí kličkovat. Kdyby to přiznal, tak je to velmi citlivé téma,“ uvedl. Fiala podle něj „lže o tom, že 75 procent je normál v Evropě“.

V opačném případě, kdy se stát bude stavět do role opatrovníka, který bude všechno dotovat a zajišťovat, dojde k socializaci nákladů a privatizaci zisků. To podle něj vede k další ztrátě důvěry a iniciativy ze strany občanů. „Za padesát let jsme postavili méně kilometrů dálnic než Polsko za deset let. V jaderné energetice nás Poláci, Rumuni a Estonci předběhli během dvou posledních let takovým způsobem, že Česká republika je na chvostu,“ popsal Míl.

Přes kontroverze se podle Šnobra vláda pokusí návrh projednat. Je však otázkou, zda během projednávání v parlamentu nedojde k jeho změnám, které se například přímo týkají společnosti ČEZ. Pokud by totiž novela platila pro všechny společnosti, došlo by podle Šnobra k „velkému a zásadnímu ohrožení kapitálového trhu v České republice“.

„Budete se jako investor neustále ohlížet za sebe, jestli nepřišel okamžik, kdy vám většinový akcionář podtrhne židli a jdete z kola ven,“ nastínil. Snížení hranice na valné hromadě na 75 procent přítomných akcionářů podle něj může reálně znamenat, že rozhodnutí přijme třeba i jen 60 procent vlastníků firmy. „Dává to obrovské nejistoty pro celý kapitálový trh do budoucna,“ dodal.

Pokud by zákon prošel parlamentem a podepsal by jej prezident, měl by se podle Šnobra předpisem zabývat Ústavní soud.