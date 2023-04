Armáda využije navýšení výdajů na obranu, musí zalepit díry z minulosti, řekl Řehka

„My nestavíme vzdušné zámky do budoucnosti, my lepíme díry z minulosti,“ řekl Řehka s tím, že armáda byla podfinancována. „To samozřejmě vytvořilo i nějaký vnitřní deficit,“ dodal.

Tanky Leopard do konce roku

Generál uvedl, že před podpisem je smlouva o pořízení švédských pásových bojových vozidel pěchoty CV90, která by měla být uzavřena do června. První vozidla by armáda mohla dostat v roce 2026. V následujících čtyřech letech by armáda měla dostat nástupce nyní využívaných modernizovaných tanků T-72M4CZ.

Řehka potvrdil, že do konce roku má armáda dostat 14 tanků Leopard 2A4, z nichž tři už v Česku jsou, příští rok pak vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel. Česko je získalo od Německa darem za vojenskou podporu Ukrajiny.

S tím souvisí podle generála i postupná modernizace infrastruktury včetně zesílení mostů kvůli přemisťování těžké techniky nebo pořízení velkokapacitních vagonů, kterých je nyní v Evropě nedostatek.