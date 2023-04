Změna hranic prostřednictvím síly, je zcela nepřípustná , řekla Pekarová Adamová na konferenci předsedů parlamentů EU

Jedním z hlavních témat konference je právě ruská agrese na Ukrajině. Zástupci unijních států budou mluvit třeba o poválečné obnově napadené země.

Prezident Petr Pavel minulý týden uvedl, že Česko by mělo v EU tlačit na to, aby zahájila přístupová jednání s Ukrajinou už letos, o což usiluje Kyjev. Pekarová Adamová ještě před konferencí řekla, že Ukrajina tento termín považuje za realizovatelný. „Samozřejmě to podporujeme, aby k tomu došlo, je to i v našem zájmu,“ poznamenala.

Na úvod programu vystoupila Pekarová Adamová před předsedy parlamentů s projevem, ve kterém shrnula čtrnáct měsíců od začátku ruské agrese. „Úkolů je před námi i po tom úspěšně zvládnutém předsednictví stran Ukrajiny poměrně hodně a o tom chci hovořit,“ řekla před projevem.