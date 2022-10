„Opusť Ukrajinu, kaj se a dožij tam, kde rozhodne soud,“ vzkazuje Putinovi Stefančuk

„Ukrajina už osm měsíců čelí teroristickým útokům ze strany Ruské federace, která dnes díkybohu nemá úspěchy na frontové linii, ale změnila svůj postup. Začala teroristickou válku s ukrajinskými civilisty. Dnes bombarduje Kyjev, bombarduje ukrajinská města jak na západě, tak na východě, severu i jihu. Není to pro ně žádný rozdíl,“ řekl šéf ukrajinských poslanců na úvod rozhovoru, který byl kvůli vyhlášenému leteckému poplachu natáčený v krytu.

Obránci teď podle Stefančuka nejvíc potřebují zajistit protivzdušnou a protiraketovou obranu a také co nejvíc moderních zbraní, které by bylo možné nasadit na frontě. To je podle něj cesta, jak válku ukončit a vyhrát.

Vítězství se přitom podle něj skládá ze tří hlavních částí, nejde jen o triumf na bojišti. „Jde o další dvě důležité věci. Rusko by mělo být (mezinárodními soudy) spravedlivě odsouzeno a potrestáno za to, co provedlo. Bude to příklad pro každého dalšího, kdo by jen pomyslel na jaderný terorismus a na genocidu civilistů z jiné země. A třetí část je rekonstrukce Ukrajiny. Měli bychom ukázat příběh úspěchu. Ukázat, že Ukrajina je sjednocená nejen uvnitř, ale že kolem sebe sjednocuje i jiné národy země,“ vyjmenoval Stefančuk.

Tvrdá slova vůči Putinovi

Zdůraznil, že obránci umírající v bojích nechrání pouze Ukrajinu, protože „všichni víme“, že kdyby ruský vůdce Vladimir Putin uspěl, pokračoval by z Ukrajiny dál a „už by ho nikdo nedokázal zastavit“. Pro Putina má přitom šéf ukrajinských poslanců jasný vzkaz. „Opusť Ukrajinu, kaj se a dožij tam, kde rozhodne Mezinárodní trestní soud,“ nebere si Stefančuk servítky.

Jednat s ruskými špičkami o míru přitom podle něj nelze. „Je s nimi možné jednat pouze o tom, na jakých zásadách budou kapitulovat a kdy zaplatí reparace Ukrajině. Je to země, která nedodržuje své dohody, které ve světě nikdo nevěří a která provádí genocidu mé země a mého národa. Nevidím nic, o čem bych s ruskou stranou mluvil,“ vzkazuje Stefančuk do Moskvy.

V interview pro ČT hovořil také o tom, že dokud Rusové nezačali útočit na energetickou infrastrukturu, byla Ukrajina stoprocentně připravena na nadcházející zimu. „Potom, co Rusko začalo vyvíjet tlak a provedlo loutkové změny v Záporožské jaderné elektrárně, co spustilo útoky na naši energetickou infrastrukturu, prezident (Zelenskyj) svolal poradu. Teď máme nové plány, vize a dohody s našimi partnery. Ale zima nebude snadná, chtěl bych, aby to všichni chápali, musíme se na to připravit,“ domnívá se Stefančuk.