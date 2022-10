Putin nežije v realitě. Rusko by nemělo být členem OSN, řekl bývalý velvyslanec Perebyjnis

Obránci narozdíl od okupantů nedisponují některým vybavením, Kyjev například nemá „rakety, kterými Rusko ostřeluje Ukrajinu“. Země se podle Perebyjnise ale může spolehnout na to nejdůležitější, statečnou armádu. „Úplně nejdůležitější je, že máme motivaci. Bojujeme za vlastní domovy, za vlastní rodiny.“

Ukrajina už podle diplomata nedoufá v to, že by jí mohli na pomoc proti ruské invazi přijít vojáci ze zahraničí. „Už jsme pochopili, že se budeme bránit sami, že žádná jiná armáda sem nepřijde, aby nás bránila,“ řekl. Zopakoval, že napadená země k tomu potřebuje dodávky zbraní. „Celý svět chápe, že Ukrajina je schopna zvítězit v této válce, ale samozřejmě potřebujeme podporu, potřebujeme pomoc.“

Přestože podle něj invaze ukázala, že ruská armáda není druhou nejsilnější na světě, jak se mnozí domnívali před začátkem invaze, nelze ji porazit za den. „Stále má velké zásoby vojenské techniky, raket (…) Bude to vyžadovat nějaký čas. Úspěchy, které máme, nás ale přesvědčily o tom, že se Rusko dá porazit,“ řekl.

Důstojníci ruské tajné služby stahují své rodiny zpět do Ruska

Upozornil, že v protiofenzivě už obránci osvobodili 10 tisíc kilometrů čtverečních. „Během posledního měsíce celý svět uviděl, že všechno se může stát velmi rychle,“ uvedl s tím, že vedení země se drží plánu na znovuzískání kontroly nad celým územím. „Jsem přesvědčený, že v nejbližší době budeme svědky dalšího postupu ukrajinské armády.“

Loutkové režimy dosazené Moskvou se mezitím snaží obyvatele okupovaných území dotlačit k evakuaci do Ruska. Podle Perebyjnise to je známka toho, že si jsou okupanti vědomi postupu ukrajinských vojáků. „Víme dokonce i o tom, že někteří důstojníci FSB také vyvážejí své rodiny zpět do Ruska. Dobře si uvědomují, že tam dlouho nezůstanou.“

Podíl na úspěchu ukrajinských vojáků má i pomoc z Česka. „Česká republika byla jen jednou z prvních zemí, které se odhodlaly k tomu, aby přímo podpořily Ukrajinu dodávkami zbraní. Když další země ještě váhaly, Česká republika, česká vláda rozhodla o tom, že to udělá,“ upozornil.