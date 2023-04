Je pozdě. Penzijní reformu jsme měli udělat před 25 lety, říká ekonom Marek

„Nikdy nebudu mluvit za pana prezidenta. Samozřejmě mu budu na setkání poradenského týmu, případně na dvoustranných schůzkách, říkat svůj názor. Ale to neznamená, že to, co říkám do médií, musí být názor prezidenta,“ upozornil. „Nerad bych, aby se toto směšovalo. Budu dále kritický, když to bude potřeba.“

Marek byl v minulosti kritický vůči současné i předcházející vládě stejně jako vůči České národní bance. Na dotaz, zda bude ve své nové roli diplomatičtější, odpověděl, že je třeba oddělovat, co říká sám za sebe, respektive za společnost Deloitte, a to, co bude radit prezidentovi.

„Byla potřeba, aby naše generace po co nejdelší dobu pracovního života mohla spořit. My oba jsme už někde v polovině pracovního života. Polovinu už jsme promarnili, to je ten ujetý vlak,“ doplnil s tím, že reforma penzí se měla řešit před dvaceti lety, ideálně před pětadvaceti. „S velkým zpožděním před patnácti až dvaceti lety, ale teď už je na to opravdu relativně pozdě.“

Marek zhruba před půl rokem pro server Seznam Zprávy řekl, že žádná velká důchodová reforma již nebude, jelikož se ji nikdo neodváží provést. „Už nám ujel vlak,“ prohlásil tehdy a svůj názor nemá potřebu přehodnotit. „Neslyšel jsem žádného z politiků, že by navrhoval něco, čemu se dá říkat systémová reforma. To, o čem se bavíme, jsou parametrické úpravy,“ prohlásil.

Zpětně to ale může znamenat také oslabení pilířů, na kterých penzijní systém stojí, tedy příjmů do státního rozpočtu a do sociálního pojištění. „Může se to stát, pokud si podrazíme nohy nevhodnými opatřeními v rozpočtu a zpomalíme kvůli tomu růst ekonomiky. Potom zpomalíme i tempo růstu mezd, ze kterých se přispívá do důchodového systému,“ upřesnil Marek.

Až Markova generace půjde za čtvrt století do důchodu, bude mít dvě možnosti. První z nich je, že stát nebude tolik „paternalistický“ a bude se starat o penzisty méně než dnes, „nebo se přesměrují některé zdroje ze státního rozpočtu v rostoucí míře do důchodového systému. Budeme se muset smířit s tím, že nebudeme vydávat tolik na jiné oblasti, ať už se jedná o státní investice, jiné oblasti sociální politiky, nebo třeba vědu a výzkum, školství, armádu, protože to spolknou důchody,“ popsal.

Marek si také myslí, že by bylo vhodné, kdyby se Česko vrátilo k tomu, co představila předposlední důchodová komise. Ta konstatovala, že by věková hranice měla reflektovat průběžně se měnící naději dožití. „Během pandemie se nám to na chvíli zkrátilo, ale dlouhodobě se prodlužuje doba, po kterou žijeme. V souvislosti s tím by se měla také prodlužovat pracovní část života,“ zhodnotil.

Dle Marka má vláda možnost provést celou řadu drobných opatření, kterými se alespoň „zalepí díry“ penzijního systému. „Je možné podívat se na možnost zkrácení čerpání rodičovského příspěvku ze čtyř let na tři roky. I při zachování prostředků, které matky nebo rodiny dostávají, by toto opatření mělo svůj smysl, kdybychom dostali mladé ženy na trh práce o rok dříve. Prospělo by to jejich životním kariérám i důchodovému systému,“ myslí si ekonom.

„Asi to nemůže být napsáno jako striktní pravidlo, ale jednou za několik let by vláda měla na základě demografických dat a prognóz revidovat věkovou hranici,“ dodal. Na co je potřeba se nyní zaměřit, nejsou dle ekonoma lidé, co nastoupí do penze v blízké době.

„Řešíme konkrétně rok 2059, 2060. A pro lidi, kteří v těchto letech půjdou do penze, musíme už dnes nasměrovat postupnou úpravu parametrů, abychom začali postupně narůstající deficit zmírňovat.“

Piráti například navrhují, že by okamžik odchodu do důchodu neměl jasně stanovenou věkovou hranici, ale šlo by o období, po které by dotyční nadále mohli zčásti vykonávat své zaměstnání, a zároveň zčásti čerpat starobní důchod. To podle Marka není špatný nápad.

„Pokud budeme chtít udržet i lidi v důchodovém věku déle na trhu práce, a pokud oni to budou chtít, tak proč jim to neumožnit. V tomto smyslu to může být cesta, jak zmírnit problémy důchodového účtu,“ okomentoval.