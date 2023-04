Ústavními soudci by mohli být Josef Baxa a Daniela Zemanová, řekl prezident. Představil také svůj tým poradců

Petr Pavel by měl letos vybrat sedm nových ústavních soudců a také jmenovat nového předsedu, protože u Ústavního soudu končí i dosavadní předseda Pavel Rychetský. Zatím potvrdil, že se sejde se dvěma lidmi, které by chtěl na posty ústavních soudců navrhnout – Josefem Baxou a Danielou Zemanovou.

„S těmito dvěma budu mluvit. Nejsou to ještě kandidáti, jsou to lidé, kteří jsou doporučeni konzultačním týmem,“ podotkl. Na tom, zda jejich jména pošle do Senátu, se s nimi chce dohodnout. Prezident ujistil, že o schůzce se svými kandidáty informoval předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS). „Aby v duchu transparentnosti věděl, co se v tom procesu děje,“ vysvětlil.