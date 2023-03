Pavel zveřejnil cíle na sto dnů. Chce nominovat tři kandidáty do Ústavního soudu či navštívit další kraje

To, že zveřejní plán konkrétních cílů na prvních sto dní ve funkci, Pavel řekl v projevu po složení prezidentského slibu. Takzvaných sto dnů hájení po nástupu do funkce by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start, uvedl. „Po uplynutí této doby mě budete moci posuzovat podle výsledků, nikoli podle slov a slibů,“ uvedl prezident.

Plán je rozdělen do osmi oblastí. První z nich je, že Pavel chce Hrad otevřít veřejnosti. „Bezpečnostní opatření uvolním v maximální míře, kterou policie umožní, tak aby odpovídala aktuálnímu hodnocení rizik,“ uvedl. Chce zorganizovat jednání ohledně kulturního otevírání prezidentského sídla. Také bude jednat s architekty a odborníky o revitalizaci prostor Hradu a jeho okolí, jmenuje také externího poradce.

Z hlediska komunikace Pavel zavede pravidelné brífinky pro média, provede revizi komunikačních kanálů, rozšíří tým o odborníky na sociální sítě a digitální komunikaci. Zároveň chce modernizovat webové stránky prezidenta, „aby odpovídaly současnosti a potřebám uživatelů“, a připravit komunikační strategii zaměřenou na mladou generaci s cílem prohlubovat její zájem o politiku a společenská témata.