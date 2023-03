Válka připomněla význam spolupráce s přáteli, řekl Pavel při návštěvě Polska. Vztahy považuje za nejlepší v dějinách

Zatímco na první zahraniční cestu po nástupu do funkce, která mířila do Bratislavy, se Petr Pavel s manželkou vydal autem, do Varšavy kvůli vzdálenosti přiletěli vládním speciálem. Po příjezdu k prezidentskému paláci je před nastoupenou vojenskou jednotkou uvítal Duda s manželkou. Součástí ceremoniálu byly i státní hymny obou zemí. Po oficiálním přivítání se oba prezidenti odebrali na jednání. Jeho součástí byl jejich soukromý rozhovor i jednání národních delegací. Duda po jednání řekl, že se věnovali vzájemným vztahům svých zemí, hovořili o plánech na červencový summit NATO ve Vilniusu a o válce na Ukrajině.

„Česká republika a Polsko jsou země, které jsou avantgardou v pomoci Ukrajině. Posíláme nejenom humanitární pomoc, ale také vojenskou podporu,“ poznamenal polský prezident. Později doplnil, že Polsko v nejbližších dnech předá Ukrajině zřejmě čtyři stíhačky MiG-29 s tím, že počítá s předáním i dalších, které je ale nejprve potřeba opravit. Petr Pavel hovořil o výjimečné kvalitě vzájemných vztahů, které podle něj nejspíše nikdy nebyly tak dobré jako nyní – a také to dal do souvislosti s válkou. „Je to způsobeno i probíhající válkou na Ukrajině, protože jsme si všichni uvědomili, jaká je cena spolupráce s přáteli a spojenci,“ řekl. Prezidenti mluvili i o energetické bezpečnosti. „Hovořili jsme o rozvoji přístavu v Gdaňsku a potenciálních dodávkách pro České republice prostřednictvím tohoto přístavu a sítě plynovodů z Polska,“ poznamenal Duda. Pavel doplnil, že válka na Ukrajině jasně ukázala, jak strategickým rizikem je závislost na Rusku. „Jsem rád, že se Česku podařilo snížit závislost v krátkém období na nulu. Jedna z důležitých alternativních cest vede přes terminál v Gdaňsku a plynovod Stork II. Jsem rád, že tu nacházíme s polskou stranou společnou řeč,“ dodal.

Tématem byla i dopravní infrastruktura – vysokorychlostní tratě a také dálnice. Polský prezident se po jednání zmínil konkrétně o dálnici D11 a rychlostní silnici S3, které mají v budoucnu propojit Prahu se Štětínem. Slibuje si od ní posílení role Polska v dovolenkových plánech Čechů i v plánování obchodních cest. „Umožní Čechům jezdit na sever k Baltskému moři jako turisté, ale také obchodní návštěvy přes naše přístavy Svinoústí a Štětín,“ řekl Duda o S3. Že brzy pojede do Polska, slíbil Pavel již před zvolením Pavel se do Polska vydal pouhý týden po své inauguraci, což také Andrzej Duda ocenil. Byla to druhá cesta nového českého prezidenta po nástupu do funkce, ale úvodní návštěvu Bratislavy Duda vnímal jako povinnost s ohledem na společnou minulost Česka a Slovenska – a Polsko hned následuje. Brzkou cestu do Varšavy v případě svého zvolení slíbil Pavel již před volbami v reakci na vyjádření svého protikandidáta Andreje Babiše (ANO), který v debatě zpochybnil českou pomoc Polsku a Pobaltí v případě vojenského napadení. Záměr navštívit Polsko zopakoval i po volbách při setkání s Dudou na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Dá se očekávat, že s Dudou bude český prezident mluvit kromě vzájemných vztahů i o válce na Ukrajině. Polsko patří mezi přední podporovatele Ruskem napadené země. Bavit by se mohli i o budoucnosti visegrádské čtyřky, do které ještě patří Slovensko a Maďarsko. Pavel opakovaně vyjádřil pochybnosti o funkčnosti spolku. Česko, Polsko a Slovensko mají v současné době významně rozdílný náhled na konflikt na Ukrajině než Maďarsko. Kritice ale dlouhodobě čelí i Polsko, a to kvůli dodržování principů právního státu.