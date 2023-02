Sněmovna bude jednat o platech učitelů i změně podmínek pro levnější volání

Novela o pedagogických pracovnících má vést ke splnění vládního slibu, že průměrný učitelský plat bude na zhruba 130 procentech celostátní průměrné mzdy.

Předloha také zavádí pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Vysokoškoláci by navíc mohli učit po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách i bez učitelského vzdělání.