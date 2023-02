Jurečka vysvětloval Pavlovi plán zpomalení růstu důchodů. Opozice kritizuje způsob přijímání normy

O mimořádné valorizaci přijel jednat se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Po jednání oznámil, že zvolený prezident argumenty vyslechl, k výsledkům se ale zatím nevyjádřil, nižší růst důchodů přímo nepodpořil. „Já jsem mu řekl všechny argumenty a důvody, které jsou nutné, proč k tomuto kroku přistupujeme především s ohledem na dopad na veřejné finance,“ řekl Jurečka.

Petr Pavel před volbami i po nich sliboval, že vládě bude pomáhat vysvětlovat rozpočtové škrty a reformy. Vymínil si ale, že to bude platit jen o těch, které mu budou dávat smysl. „Já jsem vnímal, že pan prezident pozorně naslouchá těm argumentům, které jsem k problematice doplňoval. To znamená, finanční dopady pro letošní rok do rozpočtu i pro všechny další v budoucnu, kdy se toto už navždy stane trvalým mandatorním výdajem,“ popsal setkání Jurečka.

Podpora prezidenta by vládě pomohla

„Každý, kdo tu situaci sleduje ví, že cesta, kterou se vydala naše vláda, je nejenom správná, ale absolutně nutná,“ hájí záměr vlády premiér a předseda ODS Petr Fiala. Její členové už před jednáním Jurečky s Pavlem připouštěli, že by podpora od prezidenta mohla při vysvětlování úspor a reforem pomoci.

„Byl bych za to rád. Před námi je opravdu klíčový úkol překonat ty těžké časy,“ řekl ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. „Pokud si prezident a vláda nedělají naschvály, tak je to samozřejmě vždycky přínosem,“ poznamenal ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Já jsem přesvědčený, že nám pan prezident pomůže vysvětlit všechny kroky, o kterých my přesvědčíme jeho, že jsou správné,“ uvedl ministr zdravotnictví a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek.

Opozice protestuje

Sněmovní opozici ale vláda o nutnosti šetřit na růstu důchodů nepřesvědčila. Od příštího úterý hodlá hnutí ANO s SPD rozpoutat největší obstrukce od začátku volebního období. Oba opoziční kluby oznámily, že budou při obstrukcích spolupracovat. „Využijeme každé skuliny, každé možnosti k tomu, abychom zabránili Fialově vládní pětikoalici v tom, aby prosadila snížení valorizace důchodů,“ potvrdil předseda SPD Tomio Okamura.

„Obrátili bychom se stoprocentně na Ústavní soud a prezident by stál před problémem podepsat zákon, kde i renomovaní ústavní právníci pochybují o jeho ústavnosti,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová (ANO).