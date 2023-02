Česká vojenská pomoc Kyjevu vyšla na deset miliard. Pomáhá modernizovat i naši armádu, říká Fiala

Předseda vlády současně zdůrazňuje, že předávání české výzbroje na východ není nevýhodné. „Řadu věcí mohli udělat díky spolupráci s partnery v NATO. Tím můžeme modernizovat a obnovovat svou armádu, a má to efekt pro všechny, protože tím posilujeme vlastní obranyschopnost,“ prohlásil premiér a upozornil na to, že česká armáda získá německé tanky Leopard a koupí americké letouny F-35.

Posílit a zbrojit

Varšavského zasedání takzvané bukurešťské devítky (B9) s americkým prezidentem Bidenem se zúčastnili prezidenti a premiéři Bulharska, Česka, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Ve společném prohlášení B9 volá po zvýšeném nasazení Aliance v jejím východním pohraničí.

Podle premiéra Fialy k němu už reálně dochází, což se projevuje i českým zapojením do bojových uskupení v Litvě a v Lotyšsku a českým velením novému uskupení na Slovensku. O dalších krocích podle něj rozhodne červencový summit NATO ve Vilniusu, kde budou přijata i konkrétní opatření.

„Posilování kontinuálně probíhá, současně do toho státy Severoatlantické aliance zvyšují náklady, které dávají do zbrojení. Naše vláda se zavázala, že zrychlíme cestu ke dvěma procentům HDP. V roce 2024 bychom je měli mít v našem rozpočtu. To už bude to minimum, řada dalších zemí se přihlásila, že bude zvyšovat nad dvě - až ke čtyřem procentům,“ doplnil předseda české vlády.