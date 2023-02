Česko dokončilo se Spojenými státy návrh obranné smlouvy

Jireš zdůraznil, že smlouva má nastavit podmínky možné spolupráce s americkými ozbrojenými silami na území Česka, konkrétní pobyt amerických vojáků nebo případný vznik americké základny na českém území však neřeší. To by i nadále musely nejprve schválit vláda a parlament, jednalo by se tak o separátní politické rozhodnutí.

„Tento týden jsme definitivně dořešili poslední nejasné věci, poslední detail se týkal ministerstva práce a sociálních věcí,“ řekl Jireš. Smlouva má podle něj přibližně čtyřicet stran a pokrývá všechny relevantní tematické oblasti, které mohou souviset s možnou přítomností amerických vojáků nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území.

Zdůraznil, že samotná smlouva sama o sobě nepovede například ke zřízení americké vojenské základny nebo k jiné přítomnosti amerických vojáků. „Pouze řeší to, že pokud se obě strany někdy v budoucnu domluví na působení amerických vojáků na území České republiky, tak v dohodě DCA bude přesně popsané, co to znamená a jaké bude jejich právní postavení,“ řekl.