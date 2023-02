Inflace začne od poloviny roku poměrně rychle klesat, předpovídá bývalý guvernér Singer

ČNB ve čtvrtek podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Pro stejnou hodnotu sazeb hlasovalo pět členů bankovní rady, dva navrhovali zvýšení o půl procentního bodu. Odhad vývoje ekonomiky centrální banka zlepšila, zhoršila ovšem výhled inflace, klesat bude pomaleji, než se předpokládalo v listopadu. Letos by měla být na úrovni 10,8 procenta, v listopadu přitom počítala s výší inflace 9,1 procenta.

Singer odhadl, že by v Česku mohla být vysoká inflace do poloviny letošního roku, pak začne poměrně rychle klesat. Roli v tom sehraje zejména promítnutí cenových stropů energií a novoroční přecenění. „Otázka je, kam vyklesá, jestli k pěti nebo ke dvěma procentům, což je cíl. Současná situace není zmapovaná.“ Za srážením inflace podle něj stojí také propad poptávky. „Některé podniky mají problém s odbytem, někteří exportéři naráží na to, že v tomhle kurzu koruny už nemohou rozšiřovat exporty, to jsou věci, které ekonomiku zpomalují,“ dodal Singer.

Klesají také ceny nemovitostí nebo tržby obchodníků. „Lidé teď kupují méně, více se tlačí do zážitků, všichni chtějí cestovat a užít si i za cenu čerpání úspor. Propad ekonomiky kolem let 2010 a 2013 byl něco horšího než to, co nás čeká teď,“ doplnil.

Česká koruna byla podle Singera jednou z brzd inflace

Rychlejšího snižování inflace jde podle Singera dosáhnout také tím, že se ještě více zpomalí ekonomika. „Kdyby existovalo optimistické řešení, jak snížit inflaci jinak než tím, že podnikatelé budou přicházet o kšefty, lidé o práci a fabriky o výrobu, tak se není o čem bavit, bude se srážet vždycky a pořád. Ale srážení inflace měnovou politikou generuje nezaměstnanost, propad produktu a neštěstí těch, kteří si půjčili v dobré víře, že budou vydělávat a teď nevydělávají,“ uvedl.

Možné zvýšení úrokových sazeb by podle Singera znamenalo přísnější měnovou politiku. „Koruna přinesla to, že byla jednou z brzd inflace, ale exportéři skřípou zuby. Silná koruna pomáhá srážet inflaci, v tomhle smyslu koruna posílila. Kdyby šly sazby nahoru, tak by posílila víc, kdyby dolů, tak méně,“ připustil Singer.

Euro by v současnosti české ekonomice nepomohlo, tvrdí bývalý guvernér

Inflace v tuzemsku je v současnosti jednou z nejvyšších v Evropské unii. Podle Singera za tím stojí hlavně fakt, že Česko mělo jednu z „nejpřehřátějších“ ekonomik. „V pandemii jsme naházeli peníze na kohokoliv, kdo se jen tvářil, že má zavřeno. Přímo jsme inkasovali výpadky dodávek z Ruska. Když se bavíme o eurozóně, tak třeba Španělsko takový problém nemá,“ podotkl.

Podle Singera ale není cestou z krize přijetí eura. Firmy si sice berou úvěry ve společné evropské měně, což je prý v pořádku, protože koruna má vysoké úroky. „Pokud si půjčují na program, který povede k vývozu do eurozóny, je to rozumné vyvažování kurzového rizika, které tu je. V této chvíli by nám ale nepomáhal kurz, který neposiluje,“ řekl.

„Ekonomika v eurozóně musí vyvažovat zájmy více ekonomik. Za normálních okolností se chudší ekonomiky posouvají k těm bohatším, dlouho jsme to zažívali se Slovenskem, ale to se zastavilo kolem roku 2015. Což není důkaz toho, že by euro pomáhalo,“ míní Singer.

Vláda by měla snižovat deficit rozpočtu i na úkor růstu ekonomiky, myslí si Singer

Ekonom působil také v Národní ekonomické radě vlády pod kabinetem expremiéra Andreje Babiše (ANO). Věří, že by současná vláda Petra Fialy (ODS) měla snižovat deficit rozpočtu i na úkor toho, že ekonomika tolik neporoste. „Nevím, jestli na to najdou odvahu, ale byla by to učebnicová reakce. Dvě období tu byla vláda levého středu, která stát sytila víc než dostatečně. Tato vláda se nemá bavit o tom, jestli je po dvou protichůdných kabinetech sociální síť nedostatečná, a měla by se bavit o tom, kam stát dává zbytečně moc,“ konstatoval.

Cesta ven z krize a k postupnému snižování státního rozpočtu vede přes škrtání mandatorních výdajů. „Jen takové položky, které bolí, přinesou dostatečné úspory. Bude to dostatečné i bez reformy daně, bavíme se v rozmezí několika desítek miliard úspor,“ dodal Singer. Vláda podle něj v tomto volebním období už nestihne udělat zamýšlenou důchodovou reformu. „Už se proflákaly dva roky. Ale jestli někdo v posledních letech netratil, tak to byli důchodci. Jejich reálné příjmy se držely nejvýš,“ zdůraznil Singer.