Kabinet chce letos představit reformu penzí. Změnit by mohla valorizaci i věk odchodu do důchodu

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) poukazuje na to, že současné nastavení penzijního systému je dlouhodobě neudržitelné. Připomněl, že se blíží odchod populačně silných ročníků do penze a problém, který je znám mnoho let, tak nabývá na naléhavosti.

Současný valorizační mechanismus je podle Stanjury hlavním důvodem, proč přestávají příjmy z odvodů důchodovému systému stačit. „Jsme zodpovědná vláda a v letošním roce představíme některé systémové změny některých parametrů, které by vedly k tomu, že bude udržitelný systém penzí,“ řekl Stanjura.

Zatímco loni byl důchodový účet podle nových čísel ministerstva financí v minusu necelých 25 miliard korun, letos už to bude o 58 miliard víc, tedy rekordních téměř 83 miliard. To by byl nejvyšší schodek v novodobé české historii.

Valorizační mechanismus

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už má připravený návrh důchodové reformy. Změny se podle něj mají týkat i valorizačního mechanismu, podle kterého se důchody stanovují. „Budu rozhodně chtít tyto parametry upravit a změnit,“ řekl. Dodal, že dokud tyto věci neprodiskutuje s vládními koaličními partnery a opozicí, nechce žádné parametry sdělovat přes média.

Jurečka chce také prosadit, aby lidé v náročných profesích mohli do důchodu odcházet dřív bez krácení penze. Naopak pro ty s méně fyzicky náročnou prací by mohl kabinet věk odchodu do důchodu spolu s prodlužující se průměrnou délkou dožití posunout. Nyní je hranice 65 let.

Schillerová očekává, že bude předcházet nějaká analýza a také tedy diskuse s opozicí. Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) již dal najevo, že jeho hnutí určitě není pro prolomení hranice 65 let.

Předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) naopak soudí, že se musí občanům včas říct, že je od roku 2030 prodloužení věku odchodu do důchodu nemine. „Například o dva roky, bude to zase postupně nabíhat.“

Všechny poslanecké kluby zastoupené nyní v Poslanecké sněmovně se zatím shodnou na jedné základní věci –⁠ důchodová reforma bude mít smysl jen tehdy, pokud se na ní dohodne vláda společně opozicí. To má zajistit, že nová pravidla pro penze můžou vydržet déle než jedno volební období.