Češi si zvolili prezidenta. Petra Pavla čekají hovory se státníky a přípravy na úřad

Později v rozhovoru pro ČT řekl, že cítí mimo jiné tíhu odpovědnosti, kterou na sebe s úřadem hlavy státu bere. Vnímá ale i radost z široké podpory a z toho, že lidé do něj vkládají naději. „Pak to není jenom o břemeni, ale také o radosti, kterou jim můžete přinést,“ uvedl Pavel.

Pavel po svém zvolení prohlásil, že nevidí vítězné a poražené voliče . Volby podle něj vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost a respekt. Avizoval, že pozitivní hodnoty chce vrátit na Hrad, do politiky i mezi občany. „Máme jiný názor na spoustu věcí, ale to neznamená, že jsme nepřátelé. Musíme se spolu naučit komunikovat,“ zdůraznil zvolený prezident.

Babiš v povolebním vystoupení uznal porážku a Pavlovi poblahopřál. Vyzval ho, aby reprezentoval všechny občany, vnímal jejich problémy a prosazoval české zájmy. Volební výsledek je podle něj motivací pro ANO, aby oslovilo další voliče a vyhrálo příští parlamentní volby.

Politické reakce

Premiér Petr Fiala (ODS) zdůraznil, že předvolební kampaň byla nejodpornější v historii. „Viděli jsme snahu rozdmýchávat lidské vášně, zneužít obavy lidí. To doprovázely vyhrůžky násilím,“ uvedl předseda vlády. „Vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry v naší zemi. Ale nenechme se mýlit, může to být ještě dlouhé a nepříjemné,“ řekl také a vyzval ke zklidnění situace. Pavla ještě v sobotu navštívil ve volebním štábu.

Na Pavlovo vítězství reagovali také zahraniční politici. Přímo do volebního štábu zamířila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která popřála Čechům, aby se nikdo necítil jako poražený a lidé brali volbu jako nový začátek a příležitost ke spolupráci. „Já osobně mám mimořádnou radost, že v našem regionu a v Evropě přibude hlava státu, která ctí demokratické hodnoty a jejíž síla pramení z klidu,“ vzkázala Čaputová.