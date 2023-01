Po Mynářovi Vohralíková. Budoucí šéfka hradní kanceláře má zkušenosti ze Senátu, Úřadu vlády i ministerstev

Ve své současné funkci působí Vohralíková od září 2019, už začátkem letošního roku oznámila, že ze Senátu odejde ke konci února. Po oznámení jejího možného angažmá na Pražském hradě se v médiích objevila kritika některých kroků Vohralíkové jako kancléřky horní komory. Mimo jiné se psalo o vlně odchodů zaměstnanců nebo podezření na netransparentní zadávání zakázek.

„Na tyto i jiné výtky jsem odpovídala příslušným orgánům Kanceláře Senátu: organizačnímu výboru a stálé komisi pro práci Kanceláře Senátu, žádný z orgánů neshledal mé pochybení. A myslím, že na současném výkonu Kanceláře Senátu je to i vidět,“ odmítla Vohralíková jakékoli pochybení pro Hospodářské noviny.

Z rodiny pronásledované komunisty

Vohralíková pochází z rodiny pronásledované komunisty, její otec byl v padesátých letech odsouzen na jedenáct let za špionáž. Po maturitě na pražském Gymnáziu Na Vítězné pláni vystudovala Stavební fakultu ČVUT. Pracovala jako projektantka, první polovinu devadesátých let strávila na mateřské dovolené, po které nastoupila do křesťanské mládežnické organizace YMCA jako její generální sekretářka, kterou byla mezi roky 1997 až 2002.

V roce 2002 se stala zastupitelkou Prahy za stranu Evropští demokraté, kterou po odchodu z ODS založil někdejší pražský primátor Jan Kasl.