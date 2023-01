Po ostré kampani na Hrad přichází pragmatik hledící na Západ, píší zahraniční média

Zahraniční média hodnotí vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách jako přesvědčivé a akcentují jeho prozápadní postoje. Americký list The New York Times jeho zvolení označuje za významný výsledek tváří v tvář „testu stoupající vlny populismu.“ Německé deníky pak připomínají hlavně vyostřenou kampaň, ve které Andrej Babiš (ANO) varoval před rozšířením válečného konfliktu na Ukrajině do Česka. Polská média pak Pavlovo zvolení označují jako signál o pokračujícím odklonu české politiky z ruského vlivu.