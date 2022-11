Zima poprvé navštívila Česko. Silničáři vyjeli, odpoledne hrozí náledí

Platit bude od pátečních 20 hodin do sobotních 18 hodin a napadnout může až kolem osmi centimetrů sněhu. Problém to může být pro řidiče, kteří ještě nenasadili zimní pneumatiky – bez nich se při sněhu podle zákona ostatně ani nemůže jezdit – přičemž meteorologové doporučili vzít na cety raději i řetězy. Pod mokrým sněhem by také mohly padat větve nebo praskat dráty elektrického vedení.

Český hydrometeorologický ústav výstrahu vydal s platností do sobotních 10 hodin.

Sobota by měla být dosud nejchladnějším dnem letošního podzimu. Teplota vystoupá nejvýše na minus 3 až plus 1 stupeň Celsia, v noci by mohlo mrznout v celé republice, meteorologové očekávají teplotní minima mezi minus 4 stupni a nulou, na severu a severovýchodě může být i minus 6 stupňů.

Ještě chladněji by mohlo být v noci na neděli – většinou zhruba o jeden stupeň než předchozí noc, ale při zmenšené oblačnosti by v severní části republiky mohlo být až minus 12 stupňů. Den ale bude oproti sobotě již teplejší, teploty se vrátí nad nulu. Pozvolna se bude dál oteplovat, noci ale budou dál mrazivé, změní se to zřejmě až ve druhé polovině příštího týdne. Chladné teploty doprovodí nevlídné počasí, bude oblačno až zataženo a hlavně o víkendu bude občas pršet, případně sněžit nebo padat déšť se sněhem.