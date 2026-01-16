Volné pokoje v okolí Nového Města na Moravě před biatlonovým SP rychle ubývají


před 54 mminutami|Zdroj: ARPA

Hotely, penziony a další ubytovací zařízení na Vysočině se v souvislosti s blížícím se Světovým pohárem v biatlonu rychle plní. Podle dat Booking.com je už osmdesát procent ubytovacích kapacit od 22. do 25. ledna v okolí Nového Města na Moravě plných. Volná lůžka najdou návštěvníci také na webu světového poháru. Část fanoušků ale bude na závody dojíždět auty. Pro ty budou podle organizátorů vyhrazená parkoviště.

„Máme úplně plno. K dispozici máme 64 pokojů a pět bungalovů, což je zhruba 150 nebo 160 lůžek,“ říká provozní hotelu Ski v Novém Městě na Moravě Jana Pokorná. Zároveň dodává, že v objektu, který se nachází vedle Vysočina arény, budou ubytovaní i někteří biatlonisté.

Podle dat Booking.com jsou vyprodané hlavně hotely a apartmány ve Žďáru nad Sázavou, Sněžném nebo Velkém Meziříčí. V samotném Novém Městě na Moravě pak zbývá asi patnáct procent volných pokojů.

Hotely nebo chalupy, které mají ještě dostatek lůžek, jsou vypsané také na webových stránkách Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. „Většinou nám ubytování hlásí, ať napíšeme, že už mají plno. V tuhle chvíli ale ještě asi zřejmě nějaké volné kapacity jsou,“ říká ředitel závodů Vlastimil Jakeš. „Využíváme také kemp pro karavany v Maršovicích. Tam už prý moc volných míst není,“ dodává Jakeš.

Zároveň Jakeš očekává, že lidí dorazí nepatrně méně než v předchozích letech. „Jednak kvůli únorovým olympijským hrám a Světovému poháru lyžařek ve Špindlerově Mlýně.“ Ten se uskuteční 24.–25. ledna, tedy stejně jako závody v biatlonu.

Organizátoři podle něj zařizovali také méně ubytování i pro samotné sportovce. Některé země, jako je například Čína, totiž do Česka kvůli blížící se olympiádě nedorazí.

Vysočina Arena se otevřela v novém hávu, čeká ji biatlonový šampionát
Vysočina Aréna

Bezplatná kyvadlová doprava

Stejně jako ubytování rychle mizí i vstupenky. Vyprodané jsou především na pátek a sobotu. Naopak čtvrtek a neděle bude v počtu fanoušků mírně slabší.

K Vysočina aréně bude návštěvníky dovážet zdarma hromadná kyvadlová doprava. „Jako v loňském roce bude pět autobusových linek A až E. Ty budou jezdit ze Žďáru nad Sázavou, ze směru od Tří Studní, dále z parkovišť u silnice číslo 19 a z Nové Vsi. Jediná změna je na lince A, kde je nástupní zastávka nově umístěna naproti budově Českých drah, v ulici Chelčického,“ upřesňuje Anna Štrofová z Informačního centra Nového Města na Moravě.

Organizátoři jsou připraveni i na velké množství aut. „Vyhrazená parkoviště pro návštěvníky budou. Normálně je k parkování k dispozici ulice číslo 19. Ta se využívá v případě nepříznivého počasí. Je tu ještě hodně sněhu, takže je možné, že se kvůli tomu zaktivuje,“ dodává Štrofová. Běžně se totiž parkuje na loukách v okolí Vysočina areny. Jsou ale i omezení, kde lidé stát nemohou. To jsou třeba rezidentská místa u bytových domů.

