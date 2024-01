Vysočina Arena se otevřela v novém hávu, čeká ji biatlonový šampionát

Premiér Petr Fiala (ODS) otevřel zrekonstruované Národní sportovní centrum Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě. První velkou akcí v areálu zmodernizovaném za zhruba půl miliardy korun bude od 7. do 18. února mistrovství světa v biatlonu.

Areál prošel celkovou rekonstrukcí stavby z let 2005 a 2006. „Vysočina Arena potřebovala upgradovat, aby byla konkurenceschopná nejen pro biatlon, ale i běžecké lyžování a horská kola,“ uvedl prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. Hodnotu rekonstrukce vyčíslil na 487 milionů korun včetně DPH, ale bez projektových prací.

Nové jsou v areálu prostory pro závodníky a servisní týmy, v tribuně E je zázemí včetně ubytování, zcela nové jsou datové rozvody a osvětlení. „Velký důraz jsme kladli na udržitelnost celého areálu, to se v dnešní době hodně skloňuje. Minimálně dvacet dalších let by aréna měla sloužit k pořádání světových soutěží. Tento areál se nyní řadí k nejlepším na světě pro biatlonové soutěže,“ řekl Hamza.

„Tento areál je významným centrem zimních i letních sportů a jeho rekonstrukce byla nutná. Chci všem popřát, aby Vysočina Arena byla v následujících dnech svědkem biatlonových medailí pro Českou republiku a aby z něj měli radost i čeští občané, kteří jej budou následně využívat,“ řekl Fiala novinářům.

Prvním závodem světového šampionátu, jehož rozpočet se pohybuje okolo 270 milionů korun, bude ve středu 7. února smíšená štafeta.