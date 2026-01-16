Dohoda fotbalových asociací s policií posílí roli kontaktních osob pro fanoušky


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Dohoda o vzájemné spolupráci Policie ČR, Fotbalové asociace (FAČR) a Ligové fotbalové asociace (LFA) posílí roli kontaktních osob pro fanoušky (Supporter Liaison Officer – SLO). Jejich pozice je v dohodě nově zakotvena jako povinný prvek pro všechny prvoligové kluby. Důležitou aktualizací je zároveň zavedení pravidelných školení hlavních pořadatelů jednotlivých klubů ze strany fotbalových asociací. Novou podobu dohody, která vstoupí v platnost se začátkem jarní části sezony, podepsali zástupci FAČR, LFA a policie v budově Policejního prezidia ČR v Praze.

„Nová dohoda navazující na dohodu z roku 2018 je zpřesněním rolí jednotlivých účastníků utkání. Je tam definice, jak se mají chovat bezpečnostní agentury, je upřesněná role policie při utkáních. Naší hlavní ambicí při vytváření smlouvy bylo zakomponování role SLO, protože začínáme vnímat, že díky SLO se dá předcházet různým problémům. Role SLO je být mostem mezi bezpečnostními složkami a fanoušky,“ řekl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Podle policejního prezidenta Martina Vondráška spolupráce s FAČR a LFA umožňuje policii lépe sdílet informace a předcházet rizikům dříve, než se přenesou na stadiony. „Mým přáním je, aby se o fotbale mluvilo především kvůli výkonům hráčů, a ne kvůli práci bezpečnostních složek. Primární odpovědnost za bezpečnost na stadionu jde stále za pořadatelem. My jsme připraveni zajistit veřejný pořádek v ulicích měst stejně jako usměrňovat dopravu v širokém okolí, náš vstup do prostor stadionu je vždy až tou poslední možností,“ uvedl Vondrášek.

Přímé zásahy policistů uvnitř fotbalových arén jsou spíše výjimečné, ale občas k nim dochází, pokud chování fanoušků překročí únosnou mez. Například fotbalová Slavia dostala loni od disciplinární komise pokutu šest set tisíc korun za řádění fanoušků v utkání patnáctého kola fotbalové ligy v Plzni. Příznivci fotbalistů Slavie způsobili svými výtržnostmi zranění dvou diváků a škodu v řádech statisíců korun.

Stejně vysoká pokuta postihla v říjnu 2023 Spartu za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Slavií v Edenu. Sparťanští příznivci v závěru vhazovali pyrotechniku ze svého sektoru mezi sedící fanoušky a také založili požár na toaletách.

Loni po zápase první fotbalové ligy mezi Baníkem Ostrava a Spartou Praha ve Vítkovicích ostravská policie zajistila sedm fanoušků Baníku. Neuposlechli výzvu. Policie po rizikovém zápase řešila i poškození autobusu, služebního vozu a také použití zakázané pyrotechniky během klání. V Hradci Králové bezprostředně po utkání s Karvinou policisté vstoupili do útrob Malšovické arény, kde se střetli s domácími fanoušky.

