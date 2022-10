ŽIVĚ: Poslanci debatují o návrhu na změnu volby radních veřejnoprávních médií

Senátoři by měli podle předlohy volit vždy třetinu radních České televize a Českého rozhlasu. V případě televizní rady by horní komora obsazovala šest míst, přičemž celkový počet členů by vzrostl z nynějších patnácti na osmnáct. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná. Kandidáty by mohly navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené.

Zástupci opozičních ANO a SPD pokládají navrhované změny za pokus politicky ovládnout obě veřejnoprávní média. Naopak ministr kultury Martin Baxa (ODS) tvrdí, že cílem novely je posílení nezávislosti a odolnosti České televize a Českého rozhlasu.

O předloze se očekává v úvodním kole delší diskuse. Začne dopoledne a v případě potřeby bude pokračovat v podvečer po skončení ústních poslaneckých interpelací na členy kabinetu. Rady veřejnoprávní televize a rozhlasu představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů.

ANO navrhuje Dostálovou na místopředsedkyni

Poslanecký klub ANO navrhl na místopředsedkyni sněmovny bývalou ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Ve funkci má nahradit bývalou místopředsedkyni za ANO Janu Mračkovou Vildumetzovou, která ke konci září rezignovala. Po ranním jednání klubu ANO to řekla jeho předsedkyně Alena Schillerová. Nominaci zatím neprobírala s koaličními stranami, bude s nimi teprve jednat.

Mračková Vildumetzová skončila ve vedení dolní komory v souvislosti s pražskou kauzou Dozimetr. Čelila kritice kvůli tomu, že jeden ze stíhaných v tomto případu, podnikatel Zakaría Nemrah, byl svědkem na její svatbě a je také kmotrem jejího dítěte.