Ze strany americké administrativy dochází k určitému posunu v tom smyslu, že mnohem více vtahuje do hry ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropské lídry, vyjádřil se ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou k současným snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhnout pokroku v řešení ruské války na Ukrajině. Trump podle jeho názoru zřejmě pochopil, že situaci bez evropských lídrů nemůže vyřešit.
Musíme udělat vše, aby byl Trump na straně Ukrajiny, říká Dvořák
„(Trump) možná začíná chápat, že kapacita zkušeností a expertíz z jednání s Ruskem je na evropské straně a že se mu může hodit, kdyby ji měl k dispozici,“ uvedl Dvořák s tím, že někteří zástupci Evropy po dlouholetých zkušenostech rozumí Rusku, strategii ruského vládce Vladimira Putina a celé problematice ukrajinsko-ruských vztahů lépe než někteří členové Trumpovy administrativy.
Dvořák si tak vysvětluje pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a dalších evropských lídrů na pondělní schůzku do Washingtonu. Upozorňuje však, že není vůbec jasné, co od setkání očekávat. „Otázkou je, do jaké míry bude Donald Trump naslouchat tomu, co mu vzkazují evropští lídři a prezident Zelenskyj, a do jaké míry je naopak ovlivněn setkáním s Vladimirem Putinem na Aljašce,“ míní ministr.
Nejhorším možným scénářem podle Dvořáka je, že účastníky schůzky Trump postaví před hotovou věc, kterou mohl dojednat s Putinem, a odmítne dále podporovat Ukrajinu. „Pokud by USA odmítly dál podporovat Kyjev, ať už dodávkami zbraní, výměnou informací a tak dále, tak by to pro Ukrajinu byl možná úplně smrtelný úder,“ řekl ministr. „Připravujeme se na to, že zodpovědnost Evropy musí být vyšší a vyšší, ale v tuhle chvíli musíme dělat vše pro to, aby USA a prezident Trump byli společně s námi na straně Ukrajiny,“ dodal.
Podle Dvořáka nelze vyloučit, že Zelenskyj bude na schůzce ve Washingtonu překvapen, co mu jeho americký protějšek sdělí. „Rozumím jisté nervozitě Zelenského, která vyplývá mimo jiné z toho, že Donald Trump si velmi zakládá na tom, jak je nevypočitatelný,“ uvedl Dvořák.
Upozornil také na spekulace v médiích o ruských požadavcích, které by mohly na ukrajinské straně rovněž vzbuzovat nejistotu. „Někde v Reuters se objeví požadavky, které možná ani Trump Zelenskému neřekl, a je otázka, jestli jsou reálné, zda to není fáma nebo nějaký pokusný balonek,“ podotýká ministr.
„Zvláštní“ složení evropské delegace
Složení evropské delegace, která se zúčastní pondělní schůzky s Trumpem, označil Dvořák za „zvláštní“. „Úplně jsem nepochopil ten klíč. Většina jmen jsou největší evropští hráči, to Finsko je alespoň pro mě určitým překvapením. Na druhou stranu Finsko je také jeden z hráčů, který velmi důsledně drží pozici odporu proti ruské okupaci, a je to také nejčerstvější člen NATO, který má navíc hranici s Rusy,“ reagoval ministr na skutečnost, že vedle nejvýraznějších politických osobností Evropy má být součástí delegace také finský prezident Alexander Stubb.
Kromě něj se schůzky ve Washingtonu účastní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, německý kancléř Friedrich Merz, prezident Francie Emmanuel Macron, premiér Velké Británie Keir Starmer a italská premiérka Giorgia Meloniová.
Evropskou delegaci Dvořák označil za „velmi silnou reprezentativní skupinu“. Vysoký počet zástupců, který míří do Washingtonu, dle ministra naznačuje snahu ukázat Trumpovi, že Evropa je v otázkách ruské invaze na Ukrajinu jednotná, že stejný názor zastávají „největší hráči i ti menší“. Mezi účastníky setkání s Trumpem by ministr rád viděl také Polsko.
„Bláhová naděje“ brzké dohody
K možnosti uskutečnění summitu Zelenského a Putina, ke kterému by podle severu Axios i za účasti Trumpa mohlo dojít v pátek, je Dvořák skeptický. „Zelenskyj opakovaně, přes všechno, co Rusko Ukrajině provedlo, vyjadřuje ochotu okamžitě zastavit palbu a vyhlásit příměří, sednout si s válečným zločincem a člověkem hledaným mezinárodním soudem k jednomu stolu a bavit se s ním. Já si ale myslím, že Putin bude nadále klást takové podmínky, aby se to nestalo,“ řekl ministr.
„Ruská strategie chce něco úplně jiného. (…) Budou přinášet nesplnitelné podmínky a říkat: vidíte, my se chceme dohodnout, a ono to nejde,“ upozornil Dvořák s tím, že mezitím bude Rusko nadále válčit a „posouvat čáru (frontové linie)“. Zároveň se dle jeho názoru bude Kreml snažit udržovat Ukrajinu a Evropu v „bláhové naději“, že brzy k dohodě dojde.
„Ve vzduchu bude nějaký termín, možná za měsíc, možná za půl roku, možná za týden už to bude domluveno, všechno bude v pořádku a přestane se zabíjet. A to oslabuje vůli jak napadené Ukrajiny, tak i vůli Evropy chystat se na silnější výdaje na obranu a věnovat se záležitosti víc, než je nezbytně nutno,“ domnívá se Dvořák.