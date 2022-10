Západ musí držet Rusko v šachu, aby nevědělo, jaký krok zvolíme, říká expert na jaderné zbraně

Termíny studené války

Sám je přesvědčen, že riziko toho, že Moskva použije na bojišti jadernou zbraň, je malé. Taktikou NATO je podle něj udržovat Rusko v nejistotě ohledně své případné reakce.

Připomněl termíny používané v době studené války, které dnes ve válečné strategii ožívají: „Prezident Putin používá takzvanou ‚eskalaci pro deeskalaci'. NATO velmi dobře, umírněně, používá taktiku ‚strategické nejednoznačnosti'. (…) My musíme jako Západ držet Rusko v šachu, aby nevědělo, jaký krok zvolíme. Rusko musí počítat s tím, že v případě malého jaderného útoku jsme schopni a ochotni reagovat jaderně, abychom Ruskou federaci od tohoto útoku odradili,“ říká bezpečnostní analytik.

Bříza konstatoval, že se setkává s názorem, podle kterého když konvenční armáda Ruska je ve špatném stavu a na bojišti se mu nedaří, tak to musí platit také u jaderného arzenálu. Bezpečnostní analytik zdůraznil, že tato představa je mylná.

Kondice ruských jaderných sil

„Ruské strategické jaderné síly za posledních dvacet let prošly generační obměnou, všechny zbraňové systémy jaderné triády jsou nové. Jsou koncipovány tak, že mezikontinentální balistické rakety jsou schopny překonat jakýkoliv deštník protiraketové obrany, jsou schopny manévrovat v letu, mají několik hlavic, několik klamných cílů a jsou mimořádně sofistikované,“ tvrdí Bříza.

Jsou dle něj srovnatelné s těmi americkými. „Ruská armáda dokonce disponuje mezikontinentálními balistickými raketami mobilního charakteru, které americká armáda vůbec nemá, takže ruské jaderné síly jsou plně bojeschopné a připraveny k okamžitému nasazení a jsou v nesrovnatelně lepší kondici, než jsou jeho konvenční síly,“ podotýká.

Podle jeho názoru se Ukrajina bude pokoušet konflikt rozhodnout během podzimu, dříve, než se na frontu dostanou nově odvedení ruští vojáci. „V tuto chvíli Moskva zcela ztratila strategickou iniciativu, přešla do obrany a jejím jediným cílem je ubránit to, co dobyla. Ukrajina se pokusí během podzimu dobít to, co je možné,“ říká.