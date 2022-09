Jednání o koalicích ve velkých městech začínají naplno. Vaňková se setká s Černým, Svoboda s Hřibem

Klíčové pro to bude ale pondělní jednání SPOLU a Pirátů. Jejich představitelé se vůči sobě v předvolební kampani vymezovali, byť pirátský lídr a dosavadní primátor Zdeněk Hřib v neděli již mírnil rétoriku: „Já jsem nekritizoval osobní záležitosti konkrétních kandidátů. Kritizoval jsem jejich názory. To je naprosto legitimní, demokratická debata.“

Vyjednávání v Brně zatím nezačalo, alespoň ne oficiálně. V neděli se jen sešli zástupci stran, které se dostaly do zastupitelstva, aby si poblahopřáli a nastínili si další harmonogram. Zástupci vítězného uskupení Společně (ODS a TOP 09) by se se začátkem nového týdne měli sejít s představiteli ANO, které ve volbách skončilo druhé. I v Brně by měla většinu koalice odpovídající té vládní, tedy Společně s uskupením Lidovci a Starostové a s Piráty. V úvahu připadá i pokračování současné koalice, tedy ještě se zapojením ČSSD. Většinu by ovšem měla i velká koalice Společně a ANO a existuje naopak i varianta, že by zastupitelé Společně skončili v opozici a koalici sestavili všichni ostatní.

Po pondělí by mohlo být zcela jasno o podobě koalice i ve Zlíně. V neděli již se dohodli na pokračování spolupráce ANO, ODS, KDU-ČSL a Piráti. Lídr ANO a primátor Jiří Korec by ovšem chtěl pokračovat v dosavadním složení koalice a chce jednat i se STAN. Jejich hlasy ale koalice k většině nepotřebuje, lídr ODS Tomáš Goláň dal najevo, že neočekává, že by Starostové v radě pokračovali. Rozhodne o tom pondělní jednání.

Jednání místní ODS by mohlo naznačit, k jaké koalici bude směřovat Hradec Králové. Ve městě zvítězilo ANO, které nabídlo spolupráci třetím občanským demokratům. O jejich hlasy ale také stojí projekt, který by poslal ANO do opozice, zatímco v radě by byli zástupci pěti menších uskupení včetně ODS. Občanští demokraté se nyní rozhodnou, které z těchto variant dávají přednost.

V pondělí bude pokračovat vyjednávání i v dalších krajských městech, ačkoli lídři vesměs počítají s tím, že jasno bude až v dalších dnech.

Jasno ovšem je i v některých velkých, statutárních městech, která nejsou zároveň sídlem kraje. V Havířově by měla být již v pondělí podepsána definitivní koaliční smlouva. Pokračovat bude dosavadní spolupráce ANO, ČSSD a osobností města, Hnutí pro Havířov a SPOLU.